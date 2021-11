Dusan Tadic: ’Schrap voetbal op kunstgras’

„Het is niet plezierig spelen op kunstgras”, zei de Servische aanvoerder van Ajax. „Elke speler is minder op kunstgras, wel 50 procent. Je maakt op deze ondergrond veel technische fouten die je anders niet maakt. Het kunstgras moet eruit als we een serieuze competitie willen hebben. De Nederlandse ploegen doen het goed in Europa. Maar we moeten op gewoon gras spelen.”

Volgens Tadic lag het niet alleen aan het kunstgras dat Ajax matig speelde. „Dat kwam ook door de kou en een tegenstander die compact speelde. Toen we scoorden, werd het makkelijker. Maar we hadden voluit voor de tweede goal moeten gaan. Het tempo lag te laag.”