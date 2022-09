Premium Het beste van De Telegraaf

Adri van Tiggelen: ’Die verdedigers zijn zesjes’ PSV-aanhang heeft heimwee naar Alex ’De Tank’ en Jaap Stam

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Alex zet in september 2006 Craig Bellamy van Liverpool aan de kant. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV is de club van Romario en Ronaldo, maar ook de club van Ivan Nielsen, Stan Valckx, Jaap Stam, Alex en Hector Moreno. Betrouwbare verdedigers die onmisbaar waren in hun teams en een grote bijdrage leverden aan memorabele successen van de Eindhovense club. De heimwee naar dat type verdediger is groot bij de PSV-aanhang, nu de defensie ook dit seizoen weer uiterst kwetsbaar is gebleken.