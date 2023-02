Mahomes leidt mét blessure Kansas City Chiefs naar Super Bowl-winst na zinderende slotfase

De Chiefs wonnen de Super Bowl ook al in 1970 en 2020. Voor de 64-jarige coach Andy Reid, die sinds 2013 de leiding heeft over de ploeg, was het zijn tweede kampioenschap. Reid werkte eerder bij Philadelphia Eagles.

Quarterback Patrick Mahomes werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale. De 27-jarige Amerikaan kreeg onlangs ook al de prijs voor de MVP van de reguliere competitie.

Medische behandeling sterspeler Mahomes

Mahomes begon met een lichte enkelblessure aan de finale in het State Farm Stadium in Glendale (Arizona). Aan het einde van het tweede kwart werd hij bij een tackle hard geraakt op diezelfde enkel. Tijdens de rust, die bijna een half uur duurde en werd gevuld met een optreden van de zwangere zangeres Rihanna, onderging de quarterback een medische behandeling. De Chiefs moesten na de ’halftime-show’ in de achtervolging, want ze keken tegen een achterstand van 24-14 aan.

Onder aanvoering van de weer opgelapte Mahomes nam de ploeg van Reid in het vierde kwart het initiatief over. Mahomes leidde met zijn passes twee touchdowns in, waardoor de Chiefs een voorsprong namen van 35-27. De Eagles kwamen met nog ruim 5 minuten te gaan echter weer langszij via de derde touchdown van hun uitblinker Jalen Hurts. De beslissing viel 8 seconden voor tijd via een field goal van Butker.

Heel je leven voor werken

„Hier werk je je hele leven voor”, zei Mahomes. „Daarom wilde ik deze wedstrijd ook niet verlaten. Die enkelblessure is wel wat erger geworden, maar daar ga ik me pas later zorgen om maken.” Van een hegemonie van Kansas City Chiefs in de NFL, met twee titels in vier jaar, wilde Mahomes nog niet spreken. „Ik ga niet praten over een dynastie, want wij zijn nog niet klaar.”

Vorig jaar ging de Super Bowl naar Los Angeles Rams. Philadelphia Eagles blijft op één kampioenschap staan, behaald in 2018.