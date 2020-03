WK baanwielrennen: Geen derde medaille voor Wild na val

Op de puntenkoers lag de 37-jarige Zwolse op koers voor nieuw succes, maar een val dertig ronden voor het einde deed haar terugvallen. Wild stapte weer op de fiets en sloot haar laatste onderdeel op dit WK af als zesde. De winst was voor de Britse Elinor Barker, die het peloton als enige twee keer had gedubbeld.

De Amerikaanse Jennifer Valente pakte het zilver, brons ging naar de Noorse Anita Yvonne Stenberg.

Wild zag in de beginfase de Mexicaanse Sofia Arreola wegrijden en sprong er met Valente, Stenberg en Barker naartoe. Nog enkele renners dubbelden het peloton, maar Wild bleef punten sprokkelen en moest in het klassement alleen Valente voor zich dulden. Tot ze viel, gehinderd door een renster voor haar. Wild stond op, stak de duim omhoog en vervolgde haar race. Ze sprintte nog een keer naar de derde plaats maar deed in de laatste sprint voor dubbele punten niet meer mee. Het goud was toen al vergeven aan Barker, de Britse die Wild vorig jaar op de WK nog aftroefde op de scratch.

Wild pakte eerder het goud op de onderdelen scratch en de koppelkoers, die laatste samen met Amy Pieters.