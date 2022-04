Sport Kort: Oud-Feyenoorder Nieuwkoop trefzeker voor winnende koploper Union

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcrosser Bogers tweede in eerste manche GP Portugal

16.18 uur: Motorcrosser Brian Bogers kan zich dit seizoen meten met de besten in de MXGP. De 25-jarige Eindhovenaar eindigde in de eerste manche van de Grote Prijs van Portugal als tweede. De coureur moest op zijn Husqvarna alleen de Spanjaard Jorge Prado (GasGas) voor zich dulden. Bogers wist nog net de Sloveense WK-leider Tim Gajser (Honda) voor te blijven. Glenn Coldenhoff (Yamaha) kwam als vierde over de finish.

Het was een sterke comeback van Bogers, die twee weken geleden de Grote Prijs van Argentinië nog moest overslaan vanwege een schouderblessure. Hij eindigde daarvoor in de Grote Prijs van Lombardije al als vierde.

Jeffrey Herlings is er ook in Portugal niet bij. De regerend wereldkampioen is nog altijd niet volledig hersteld van een voetblessure. De Grote Prijs van Portugal is de vierde race in het WK.

Kay de Wolf eindigde in de eerste manche van de lichte klasse MX2 als derde achter de Fransman Tom Vialle en de Deen Mikkel Haarup. Het was al de derde podiumplek voor de 17-jarige Brabander in dit seizoen. De crosser van Husqvarna viel twee weken geleden tijdens de Grote Prijs van Argentinië nog uit met een blessure, maar hij was op tijd hersteld om deel te nemen aan de races op het stoffige circuit van Agueda.

Oud-Feyenoorder Nieuwkoop trefzeker voor winnende koploper Union

15.43 uur: Koploper Union heeft in de Belgische voetbalcompetitie de voorsprong op achtervolger Club Brugge weer vergroot tot 5 punten. Trainer Felice Mazzu zag zijn elftal de uitwedstrijd tegen Standard Luik winnen: 1-3.

Bart Nieuwkoop had een belangrijk aandeel in de overwinning. De Nederlandse verdediger, voormalig speler van Feyenoord, kopte zijn elftal in de 70e minuut na een hoekschop op voorsprong (1-2). Even later was ook de Deense middenvelder Casper Nielsen nog trefzeker voor Union, dat al in de 9e minuut de leiding nam via Teddy Teuma. Standard ging rusten met een gelijke stand dankzij een doelpunt van Moussa Sissako.

Union heeft na 33 speelronden 74 punten en Club Brugge, dat vrijdag Beerschot met 3-1 versloeg, staat op 69 punten. Volgende week is de laatste speelronde in België, waarna de play-offs beginnen.

Hockeybond laat door sneeuw afgelaste duels al snel inhalen

15.06 uur: De hockeywedstrijden die vrijdag in de hoofdklasse voor mannen niet konden doorgaan vanwege sneeuwval, worden al deze week ingehaald. Hockeybond KNHB laat weten dat vijf van de afgelaste duels nu voor komende donderdag op het programma staan. De ontmoeting tussen SCHC en Kampong is dinsdag al.

De sneeuw die vrijdag in Nederland viel, bleef op sommige plekken vrij lang op de sportvelden liggen. De KNHB besloot daardoor voor die dag over te gaan tot een algehele afgelasting.

Groenewoud twee jaar langer bij Team Zaanlander

13.34 uur: Schaatsster Marijke Groenewoud blijft Team Zaanlander trouw. De 23-jarige Friezin stond in de belangstelling van Jumbo-Visma en Reggeborgh, maar besloot haar contract bij het team van coach Jillert Anema met twee jaar te verlengen. Groenewoud werd vorig jaar in Thialf wereldkampioene op de massastart en pakte in februari op de Winterspelen van Beijing brons op de ploegachtervolging.

De Friezin was in de kwartfinales en halve finales van de ploegachtervolging reserve bij Oranje, maar bondscoach Jan Coopmans liet haar in de strijd om het brons rijden in plaats van Antoinette de Jong. Samen met de olympisch kampioenen Irene Schouten en Ireen Wüst was Groenewoud in de ’troostfinale’ veel te sterk voor Rusland.

Op de massastart kon ze als gevolg van een val niet meedoen in de strijd om de medailles. Schouten, teamgenote van Groenewoud bij Zaanlander, pakte op dit onderdeel haar derde gouden plak in China.

Groenewoud deed op de Spelen ook mee aan de 1500 meter en eindigde daarop als vijfde.

Turnster Visser houdt zilver over aan wereldbeker in Bakoe

13.17 uur: Turnster Naomi Visser heeft op de slotdag van de wereldbekerwedstrijd in Bakoe geen medaille kunnen toevoegen aan het zilver op het onderdeel brug van zaterdag. Visser had zich ook nog geplaatst voor de finales op vloer en balk, maar bleef daarin respectievelijk steken op de achtste en de zesde plaats.

Visser kwam zaterdag aan de brug tot een score van 13,100. Alleen de Française Lorette Charpy deed het beter: 13,866. Ook Vera van Pol hield een medaille over aan die finale. Ze hield met een score van 12,966 de Duitse Sarah Voss (12,933) net van het brons af.

Visser kwam in de finale op vloer uit op 11,433. Het goud was voor de Braziliaanse Julia Soares: 13,433. Met 11,933 werd ze zesde op de balk, waarop Voss de beste was: 13,733.

Loran de Munck werd zaterdag in de finale op brug achtste en laatste met een score van 13,766.

Visser eindigde afgelopen najaar als vijfde in de allroundfinale op de WK.

Curlingmannen beginnen WK met twee nederlagen

12.57 uur: De Nederlandse curlingmannen zijn het WK in Las Vegas begonnen met twee nederlagen. Zweden was in de eerste wedstrijd met 7-4 te sterk voor de ploeg van skip Wouter Gösgens, vervolgens won Duitsland met 13-7. Oranje staat dertiende en laatste in de rangschikking.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021). Van Dorp is nu de vice-skip. Verder spelen Carlo Glasbergen en Laurens Hoekman mee. Tobias van den Hurk is reserve.

Het Nederlands team degradeerde op het afgelopen EK, in november vorig jaar in Noorwegen, naar de B-divisie. Op het olympisch kwalificatietoernooi in december in Leeuwarden wist de ploeg geen deelname aan de Winterspelen in Beijing af te dwingen.

De curlingmannen spelen zondagavond Nederlandse tijd hun derde wedstrijd tegen Canada, in Beijing winnaar van olympisch brons.

Keniaanse atlete Jeptum wint marathon Parijs in parcoursrecord

11.18 uur: De Keniaanse atlete Judith Jeptum heeft in de marathon van Parijs het parcoursrecord bij de vrouwen aangescherpt. De atlete won na een lange solo in een tijd van 2.19.48 en dat was bijna een minuut onder het oude record.

Bij de mannen zegevierde de Ethiopiër Deso Gelmisa in 2.05.07. Hij versloeg in de eindsprint zijn landgenoot en medevluchter Seifu Tura, die 2.05.10 liep. De Fransman Morhad Amdouni eindigde als derde in 2.05.22. Hij scherpte daarmee het Franse record aan op de 42,195 kilometer.

De Nederlander Bart van Nunen ontbrak in de wedstrijd. Hij wilde in Parijs een limietpoging wagen voor de WK atletiek deze zomer in de Amerikaanse plaats Eugene, maar raakte in de aanloop naar de marathon geblesseerd.

Jaspers wint World Cup Las Vegas

09.33 uur: Voor de 27e keer in zijn imposante biljartcarrière heeft Dick Jaspers een wereldbekertoernooi driebanden gewonnen. In de Amerikaanse gokstad Las Vegas versloeg hij in de finale de Egyptenaar Sameh Sidhom met 50- 43 in 30 beurten (1.666/1.482).

Het is de tweede world cup op rij die hij op zijn naam weet schrijven. Eerder dit jaar won het toernooi in Ankara. De 56-jarige Brabander begon zeer matig aan de partij en zag zelfs de acquit de mist in gaan.

Na 6 beurten had de nummer één van de UMB-wereldranglijst maar 3 geldige driebanders gemaakt en na 15 beurten was de balans met 21-21 in evenwicht. Ondanks dat beide spelers prachtige driebanders wisten te maken en het Amerikaanse publiek daarop vaak zeer enthousiast reageerde, bleef het een partij zonder hoge series.

Basketballers Nets verliezen in NBA ondanks megascore Durant

09.32 uur: NBA-basketballer Kevin Durant heeft de hoogste score ooit in zijn carrière behaald. Hij noteerde 55 punten voor Brooklyn Nets in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks. Ondanks die topscore van de vedette van de ploeg, wisten de Nets niet te winnen. De Hawks grepen de zege met 122-115. Bij de thuisploeg uit Atlanta was Trae Young op dreef met 36 punten, waarvan 9 in de laatste minuut.

Beide ploegen zijn nog in strijd om een ticket voor de play-offs, maar de nederlaag heeft de positie van Brooklyn Nets niet versterkt.

Golden State Warriors verzekerden zich met een zege op Utah Jazz (111-107) van deelname aan de play-offs. De Warriors stonden halverwege de wedstrijd nog 21 punten achter, maar wisten die grote achterstand goed te maken en zelfs om te buigen in een overwinning. Dat was mede te danken aan Klay Thompson, die 12 van zijn 36 punten maakte in de slotfase.

Spaanse motorcoureur Espargaro bezorgt Aprilia eerste pole

07.07 uur: De Spaanse motorcoureur Aleix Espargaro heeft Aprilia tijdens de MotoGP van Argentinië de eerste pole position ooit bezorgd. Het is voor de 32-jarige Espargaro zijn eerste pole position sinds 2015.

Espargaro weet op Termas de Río Hondo Jorge Martin (Pramac Racing) en Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) naast zich op de eerste startrij.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo begint in Argentinië vanaf de zesde startplek.