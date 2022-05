Geëmotioneerde Tsonga neemt op ’zijn’ Roland Garros afscheid van tennis

De laatste wedstrijd uit de loopbaan van Tsonga kende een merkwaardig einde. De Fransman serveerde in de vierde set bij 6-5 voor de set, maar hij liep bij het slaan van een service een armblessure op. Hij verloor - na onder meer een onderhandse opslag - de game en werd vervolgens minutenlang behandeld. Na de medische time-out bewoog hij moeizaam en sloeg hij ook geen service meer door. Hij pakte in de tiebreak geen punt.

Voorafgaand aan het laatste punt kreeg de emotionele Tsonga een staande ovatie van het publiek op het Court Philippe Chatrier, dat helemaal vol zat. Direct na afloop werd Tsonga geëerd voor zijn prestaties. Daarbij waren, als verrassing, ook veel andere Franse tennissers, familieleden en kennissen aanwezig. Tevens waren er op een groot scherm boodschappen van onder anderen Rafael Nadal. Tijdens de wedstrijd klonk vanaf de tribunes meermaals de Marseillaise, het Franse volkslied en Tsonga werd luidkeels aangemoedigd en toegezongen.

Tsonga haalde in 2008 de finale van de Australian Open. Hij pakte in totaal achttien titels. Vijf jaar geleden won hij ook het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij in de finale David Goffin versloeg.

Tsonga won in zijn loopbaan van Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic. De laatste jaren presteerde hij door blessures minder en hij was op de wereldranglijst afgezakt naar plek 297. Begin vorige maand maakte de publieksfavoriet bekend dat hij na het grandslamtoernooi in eigen land zou stoppen. Hij kreeg van de organisatie een wildcard.

Vroeg in zijn loopbaan was Tsonga de beoogde speler om Frankrijk weer mannelijk succes op Roland Garros te bezorgen, maar hij verloor twee keer in de halve finales: in 2013 en 2015

Emotionele laatste beelden van Tsonga op Roland Garros:

Bron: Discovery+