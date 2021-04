Antony en Neres laten het afweten bij Ajax

Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Het meest te genieten viel er bij Bayern München-Paris Saint Germain, maar het hoogtepunt in de Champions League deze week was de pass van Toni Kroos van Real Madrid op zijn ploeggenoot Vinicius tegen Liverpool. Daar klopte alles aan. Op Ronaldo na speelt Real trouwens met bijna dezelfde elf als waarmee de club alle Europa Cups heeft gewonnen. Knap dat ze met Zinedine Zidane toch weer zover komen in de Champions League en meedoen om de Spaanse titel.