FC Volendam stunt met driejarig contract voor Robert Mühren

De zanger/presentator, die vorige week nog het Songfestival presenteerde, en zijn medebestuursleden wisten hun dorpsgenoot Mühren voor drie jaar aan de FC te binden. „Het terughalen van Robert past in de ambities van de club, die we bij de komst van Wim Jonk hebben uitgesproken.”

Garantie voor titel

ESPN-presentator Hans Kraay Junior zei dat elke club in de Keuken Kampioen Divisie er verstandig aan zou doen om Mühren in huis te halen, omdat hij een garantie zou zijn voor het kampioenschap. Kraay had hem dan ook graag naar zijn oude club De Graafschap zien komen. De Superboeren grepen dit jaar net naast promotie naar de Eredivisie.

De statistieken van Mühren, die in 37 duels 38 keer scoorde en een levensgroot aandeel in het kampioenschap van SC Cambuur had, liegen er ook niet om. In het door corona afgebroken seizoen 2019/’20 haalde de koelbloedige spits 26 keer de trekker over. De Volendammer speelde eerder voor FC Volendam, AZ, Zulte-Waregem, Sparta en NAC Breda.

’Plaatje klopt’

Hoewel de aanbiedingen zich de afgelopen weken opstapelden, bleek Mühren zeer onder de indruk van het verhaal van Jonk. Onder diens leiding wil hij hetzelfde kunstje flikken als met SC Cambuur: naar de Eredivisie promoveren. „Het plaatje klopt hier gewoon in alle opzichten”, verzekert Mühren. „Los van de ambities van FC Volendam kan ik nu lekker in mijn achtertuin genieten van wat ik het liefst doe. En ik weet dat ik hier de mogelijkheden heb om mezelf ook na mijn carrière verder te ontwikkelen. Ik ben heel blij en hoop de club aan veel goals en assists te kunnen helpen.”