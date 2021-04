Oranje-turnsters in top 10 bij meerkampfinale EK

Wevers, die zich als elfde had gekwalificeerd, werd achtste met een score van 52,265. Visser, die buiten de top 24 was geëindigd in de kwalificaties, mocht vanwege afzeggingen alsnog meedoen en verbeterde zich aanzienlijk: negende met een puntentotaal van 52,199.

De Europese titel ging naar de Russische turnster Viktoria Listoenova. De wereldkampioene junioren van 2019 kwam op de vier toestellen tot een totaalscore van 56,731. Daarmee hield de nog net 15-jarige Russin haar landgenote Angelina Melnikova (55,432) en de Britse Jessica Gadirova (55,100).

Naomi Visser legde beslag op de 9e plek. Ⓒ AFP

Twee jaar geleden was Eythora Thorsdottir met de elfde plaats de beste Nederlandse op de meerkamp bij de EK in de Poolse stad Szczecin. Zij ontbreekt nu vanwege een blessure.

De Nederlandse turners ontbreken later op de dag in de meerkampfinale. Casimir Schmidt eindigde op op de geschoonde lijst, waarop geen plaats is voor meer dan twee turners per land, weliswaar als twaalfde, maar ziet af van de strijd om de medailles.

Lieke Wevers en haar zus Sanne komen zondag nog in actie voor de toestelfinale op balk.