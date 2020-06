Streep door oefenduel Manchester United na positieve test

Stoke City was al op het oefenterrein toen de positieve test van de voormalige bondscoach van Noord-Ierland bekend werd. Volgens Stoke City, uitkomend op het tweede niveau van Engeland, was O’Neill al vijfmaal negatief getest. De coach gaat nu thuis in isolatie.

Manchester United bereidt zich voor op het laatste deel van de Premier League, de Engelse voetbalcompetitie die vanaf 17 juni wordt hervat. United speelt op 19 juni tegen Tottenham Hotspur.