Programma TeamNL donderdag 17 februari: Ireen Wüst eindigt olympische schaatscarrière op 1000 meter

* = medaillekansen voor Team NL

Donderdag 17 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (v) (Antoinette de Jong, Jutta Leerdam en Ireen Wüst)

*11.00 uur: kunstschaatsen, vrije kür (Lindsay van Zundert)

Wüst eindigt olympische schaatscarrière

Nog 1000 meter duurt de olympische schaatscarrière van Ireen Wüst. De 35-jarige Brabantse sluit haar innige en uiterst succesvolle relatie met de Olympische Spelen donderdag af met haar twintigste deelname aan een schaatsonderdeel. Al dertien van de vorige negentien starts resulteerden in een medaille. Een veertiende is niet op voorhand uitgesloten.

Ireen Wust eindigt donderdag haar olympische schaatscarrière. Ⓒ HH/ANP

Wüst komt tijdens haar laatste olympische wedstrijd overigens uit tegen de Poolse Andzelika Wojcik.

Jutta Leerdam schaatst in de race direct voor Wüst. De nummer 5 van de 500 meter heeft de Amerikaanse Kimi Goetz als opponente. Antoinette de Jong, de derde Nederlandse deelneemster aan de 1000 meter, is ingedeeld in de derde rit. Ekaterina Sloeva uit Belarus is haar tegenstandster.

Van Zundert mag zich weer laten zien

Het sprookje van ijsprinses Lindsay van Zundert wordt steeds mooier. De pas 17-jarige kunstrijdster verraste zichzelf dinsdag nadat ze zich met een uitstekende korte kür (59,24) had geplaatst voor de lange kür die donderdag op het programma staat. „Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik de finale zou halen. Ik ben echt superblij”, liet ze na afloop weten.

Ze is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille. Dat Nederland een kunstrijdster afvaardigde was te danken aan de zestiende plaats die Van Zundert in maart vorig jaar behaalde bij de WK in Stockholm, met een totaalscore van 174,50 punten.

Bekijk hieronder het volledige (uitgeschreven) programma van de Nederlanders:

Vrijdag 18 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Zaterdag 19 februari

02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in 't Veld, Dennis Veenker

04.05 uur: bobslee, 4-mans heat 2

14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4

08.00 uur: schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

08.45 uur: schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

*09.30 uur: schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

*10.15 uur: schaatsen, massastart (v) F: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Zondag 20 februari