Leeds United kiest voorlopig voor Michael Skubala

Er was even sprake van dat oud-Ajax-trainer Alfred Schreuder naar Leeds zou gaan, maar de Italiaanse eigenaar Andrea Radrizzani heeft daar een stokje voor gestoken. Schreuder kwam bij Leeds United in beeld nadat de Engelsen zich tevergeefs hadden gemeld bij Feyenoord-trainer Arne Slot.

Skubala noemt het een eer om bij Leeds langs de zijlijn te mogen staan. „We zullen onvermoeibaar blijven werken om de club op korte termijn omhoog te helpen, terwijl het bestuur zich richt op de toekomst van het team op de lange termijn.”