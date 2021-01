Primeur: David Barral eerste voetballer ooit gekocht met louter bitcoins

De 37-jarige heeft deze week officieel getekend voor Segunda B-club DUX Internacional de Madrid, in een deal die volledig wordt gefinancierd door het gebruik van bitcoin, de digitale of virtuele valuta die peer-to-peer-technologie gebruikt om directe betalingen mogelijk te maken.

De club heeft de totale waarde van de deal nog niet bekendgemaakt, maar de verhuizing voor Barral werd ’mogelijk gemaakt’ door de sponsor van de Spaanse club, Criptan.

Historisch

Criptan is een lokaal platform voor de aan- en verkoop van digitale munten, meldt CryptoAdventure. In een post op sociale media verwelkomde Internacional de ervaren aanvaller en bedankte meteen hun sponsor. „David Barral, onze nieuwe speler van DUX Internacional de Madrid, welkom bij dit geweldige team!” schreef de club. „Hij wordt de eerste aankoop in de geschiedenis in cryptocurrencies. Met dank aan Criptan, onze nieuwe sponsor, die dit mogelijk heeft gemaakt.”

„Blij om deel te nemen aan het project van @interdemadrid met mijn ambitie en ik erken mijn verantwoordelijkheid om te blijven concurreren en belangrijke uitdagingen in mijn sportcarrière aan te gaan”, schreef hij op zijn officiële Twitter-pagina.

In december werd Russell Okung van de Carolina Panthers de eerste spraakmakende atleet in de Verenigde Staten die in bitcoin werd betaald.

Okung, die precies de helft van zijn NFL-salaris in de cryptovaluta zal krijgen, heeft andere professionele sportsterren aangemoedigd hetzelfde te doen. „Geld is meer dan valuta; het is macht”, zei Okung in een verklaring. „De manier waarop met geld wordt omgegaan, van creatie tot verspreiding, maakt deel uit van die macht. Betaald worden in bitcoin is de eerste stap om uit de corrupte, gemanipuleerde economie te stappen die we allemaal bewonen.”