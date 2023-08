Heracles heeft eerste zege na terugkeer in Eredivisie te pakken

De openingstreffer viel halverwege de eerste helft. Sontje Hansen zette een dribbel in, maar werd gestuit door de verdediging van de thuisclub. Met een kiezelharde tackle op de bal zorgde Dirk Proper ervoor dat de bal in Nijmeegs bezit bleef en bij Koki Ogawa terecht kwam. De Japanner schoot hard en laag in de korte hoek en dat was doelman Michael Brouwer te machtig.

Koki Ogawa springt een gat in de lucht na zijn openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Het was de tweede goal in twee duels voor Ogawa, die ook vorig weekend tijdens de seizoensouverture tegen Excelsior al had gescoord. Kort na de rust kreeg Hansen een reuzenkans op 0-2, maar nadat de bal via de kluts voor zijn voeten was beland, kon Brouwer het schot nog over het doel tikken.

Hansson maakt gelijk

Na een dik uur spelen kwam Heracles op gelijke hoogte. Navajo Bakboord slingerde de bal vanaf de rechterkant het Nijmeegse strafschopgebied in, en via een verdediger van NEC kwam die bij Emil Hansson terecht. De Heracles-aanvaller kapte Hansen uit en schoot van een paar meter afstand hard en laag raak.

Een kwartier voor tijd ontplofte Erve Asito helemaal, toen Anas Ouahim de bal uit een corner buiten het strafschopgebied kreeg aangespeeld en vol op de wreef nam. Het schot nam een dusdanige curve aan, dat NEC-keeper Jasper Cillessen er door verslagen werd. Een minuut later leek een pegel van Lars Olden Larsen direct voor de 2-2 te zorgen, maar het door Brian De Keersmaecker van richting veranderde schot werd door Brouwer nog net uit de kruising getikt.

In het restant van de wedstrijd kreeg zowel NEC kansen op de gelijkmaker als Heracles om de score te vergroten, maar het bleef bij 2-1.

