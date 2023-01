Cardiff City maakt eerste miljoenen over na transferconflict over verongelukte Sala

De 28-jarige Sala werd in 2019 voor 17 miljoen euro door Nantes aan Cardiff verkocht. Twee dagen later overleed de Argentijnse aanvaller bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales. De clubs probeerden gezamenlijk een oplossing voor de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in.

Nantes stapte naar de FIFA en kreeg gelijk van de wereldvoetbalbond. Cardiff ging vervolgens in beroep, maar ook het Internationaal Sporttribunaal CAS oordeelde afgelopen zomer dat de Britse club het eerste deel van 6 miljoen euro moest overmaken. Cardiff had aanvankelijk niet de intentie om te betalen en zou als straf de komende transferperiode geen spelers mogen aantrekken. Het restant van de transfersom van 17 miljoen euro hoefde nog niet betaald te worden op het moment dat de FIFA zich over de zaak boog.