Sport Kort: Brand wint weer in België

Kleine zege Racing Genk op Eupen

16.54 uur: Racing Genk heeft aansluiting gevonden met de clubs in de subtop van de Belgische competitie. De regerend landskampioen won donderdag met 2-1 van Eupen.

De Japanner Junya Ito opende in de 12e minuut de score voor de thuisploeg. Genk liep na een uur spelen verder uit via de Nigeriaanse aanvaller Paul Onuachu. De Ivoriaan Jean Thierry Lazare scoorde kort daarna tegen, maar verder kwam Eupen niet.

Genk heeft na 21 speeldagen 31 punten en staat op de achtste plaats. Nummer twee Antwerp heeft zeven punten meer.

Waasland-Beveren won met 1-0 van STVV en heeft nu zes punten voorsprong op Cercle Brugge. De hekkensluiter verloor met 1-0 bij Kortrijk.

Brand wint in Heusden-Zolder

15.02 uur: Veldrijdster Lucinda Brand heeft donderdag ook de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder gewonnen. De Nederlandse kampioene versloeg aan de finish haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Door de derde plaats van Annemarie Worst was er in de Belgische wedstrijd een compleet Nederlands podium.

Brand was enkele dagen eerder ook al de beste in een zware wedstrijd in Namen. Ook die wedstrijd maakt deel uit van de wereldbeker. „Dit was echter heel lastig”, blikte ze bij Sporza terug op de koers in Zolder. „Het was een snelle, explosieve koers, met spanning tot het laatst. Iedereen weet dat je in zo’n wedstrijd vooraan moet zitten.”

Een sprint tussen de twee koplopers bracht de beslissing. Brand: „Eerlijk gezegd wist ik niet eens met wie ik het gevecht aanging. Ik was vooral bezig met uitkijken voor de gedubbelden die daar reden, om ervoor te zorgen dat ik niet zou vallen. Toen ik half over mijn schouder keek zag ik dat er nog iemand in mijn wiel zat. Gelukkig kon ik haar achter me houden.”

Marianne Vos eindigde als nummer vier.

LeBron James wordt afgestopt. Ⓒ AFP

LA Lakers verliezen stadsderby

10.51 uur: De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA de stadsderby tegen Los Angeles Clippers verloren, 106-111. Het was voor LA Lakers de vierde opeenvolgende nederlaag.

LeBron James was weer van de partij bij de Lakers. De 34-jarige ster, hersteld van een rugblessure, tekende voor 23 punten, 10 assists en negen rebounds. Anthony Davis (24) en Kyle Kuzma (25) maakten de meeste punten voor de Lakers. Kawhi Leonard van LA Clippers was met 35 punten de topscorer van de wedstrijd.