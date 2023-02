Van Gerwen na een wedstrijd klaar bij Premier League of Darts

Met Van Gerwen - Aspinall stond het affiche tussen de twee verliezend finalisten van de eerste twee speelronden op het programma in de kwartfinale. Van Gerwen had in de eerste legs moeite om de triples te vinden en dat zorgde ervoor dat hij al vrij snel gebroken werd door de Engelsman.

Daarna begon het beter te lopen bij Van Gerwen, maar met het missen van zijn dubbels doemde het volgende probleem voor de Nederlander op. Toch wist hij bij een dubbele break achterstand van 1-4 wat terug te doen. Een leg later wist hij het verschil te verkleinen tot 3-4 met een big fish. Even later maakte Van Gerwen er zelfs 5-5 van en mocht hij de beslissende leg beginnen.

Maar in plaats van dat hij erop en erover ging, speelde het probleem van de eerste legs weer op en kelderde zijn pijlgemiddelde flink. Aspinall profiteerde dankbaar en gooide zichzelf naar de halve finale.