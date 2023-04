Nienke Brinkman speelt geen hoofdrol in Boston, wel olympische limiet

In haar vierde marathon ooit voldeed Brinkman wel ruimschoots aan de limiet voor de Olympische Spelen die de Atletiekunie op 2.26.50 heeft gesteld. Ze gaat de komende maanden weer trailruns lopen waarmee ze de laatste jaren furore maakte. Brinkman gaf onlangs al aan niet deel te gaan nemen aan de wereldkampioenschappen atletiek, eind augustus in Boedapest, waarvoor ze zich wel gekwalificeerd heeft.

De marathon van Boston maakt deel uit van de Marathon Majors, de zes belangrijkste marathonwedstrijden in New York, Berlijn, Londen, Tokio, Chicago en Boston zelf. ’Boston’ wordt altijd gehouden op de derde maandag van april op Patriots Day, de feestdag voor zes Amerikaanse staten ter nagedachtenis aan de Onafhankelijkheidsoorlog aan het eind van de achttiende eeuw.

Brinkman nestelde zich in een tweede groep en liep ondanks het geaccidenteerde parkoers een redelijk constant tempo, maar moest in de laatste kilometers toch behoorlijk wat terrein prijsgeven. De winst bij de vrouwen ging naar Hellen Obiri uit Kenia in 2.21.38.

De verrassing van de dag kwam door het verlies van Eliud Kipchoge bij de mannen. De 38-jarige Keniaan, die afgelopen najaar het wereldrecord verbeterde in de marathon van Berlijn, wist in de marathons waarin hij de laatste jaren startte alleen de marathon van Londen in 2020 niet te winnen. Wellicht dat hij niet goed bestand was tegen de regen, die vooral halverwege de wedstrijd bij niet meer dan tien graden gestaag viel in de hoofdstad van Massachusetts. De winst ging naar zijn landgenoot Evans Chebet die vorig jaar ook al won in Boston en in november ook New York op zijn naam schreef. Chebet liep 2.05.54. Kipchoge werd slechts zesde, ruim achter de winnaar.