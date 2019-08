Heerenveen vergeet zichzelf te belonen

Het was alweer even geleden dat Fortuna Sittard na een uitwedstrijd in de Eredivisie niet als verliezer van het veld stapte. De club haalde na de uitzege op Feyenoord (0-2) van 16 december vorig jaar geen punt meer buiten Sittard.

Felix Passlack bracht in Fortuna Sittard in de 23e minuut op voorsprong. De Duitser schoot raak op aangeven van Vitalie Damascan. Heerenveen kwam vlak voor rust op gelijke hoogte nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf voor een strafschop had gefloten. De arbiter bestrafte een overtreding van Clint Essers op Jordy Bruijn. Jens Odgaard verzilverde de penalty.

Heerenveen was in de tweede helft veel sterker maar verzuimde het enorme veldoverwicht in treffers uit te drukken. Odgaard had wel vier doelpunten kunnen maken. Ook Chidera Ejuke miste in kansrijke positie. Doelman Alexei Koselev van Fortuna Sittard voorkwam met een knappe redding dat Sven Botman met het hoofd scoorde.

Heerenveen heeft zes punten overgehouden aan de eerste vier competitieduels. Fortuna Sittard verdubbelde het puntentotaal naar twee.

