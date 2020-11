Frank de Boer ziet ook Steven Bergwijn afhaken bij Oranje

De aanvaller van Tottenham Hotspur is maandag, bij aankomst in Zeist, door de medische staf van Oranje onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat de aanvaller niet fit genoeg is en de wedstrijden van Oranje aan zich voorbij moet laten gaan.

Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op, waardoor de selectie van het Nederlands elftal nu uit 24 spelers bestaat. Eerder haakte ook Mohamed Ihattaren al af bij Oranje.

Het Nederlands elftal treft woensdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Spanje in een oefenwedstrijd. Daarna speelt Oranje in de Nations League op zondag tegen Bosnië en Herzegovina in Amsterdam. Drie dagen later volgt het duel met Polen in Chorzow.