Chelsea-aanhang dolblij met komst Hakim Ziyech

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech schitterde eerder dit seizoen in de Champions League tegen Chelsea en gaat vanaf komend seizoen zijn kunsten vertonen bij de Londense club. Ⓒ GETTY IMAGES

Met Hakim Ziyech verhuist komende zomer een virtuoze voetballer van Amsterdam naar Londen. Een man die vanaf de eerste dag in zijn loopbaan een eigen weg volgt, altijd heeft geloofd in zijn eigen kwaliteiten en in de Johan Cruijff ArenA iedereen aan zijn voeten heeft gekregen.