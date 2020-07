Alarmfase 1 in het judo: NOC#NSF dreigt geldkraan dicht te draaien

De bestuurlijke puinhuip binnen Judo Bond Nederland kan verstrekkende gevolgen hebben voor Roy Meyer (r.) en zijn collega-judoka’s. Ⓒ ANP/HH

In een sportperiode die zonder het coronavirus volledig in het teken van de Olympische Spelen zou staan, is er sprake van grote onrust binnen het Nederlandse judo. Een bestuurlijke chaos, zorgen over talentontwikkeling, animositeit onder sporters en coaches op Sportcentrum Papendal en meer. TELESPORT maakte een uitgebreide rondgang langs hoog aangeschreven sporters, coaches, bestuurders en andere betrokkenen. Vandaag deel 1: de bestuurlijke veldslag.