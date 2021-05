Rinus van Kalmthout over Indy 500: ’Ik ga er een show van maken’

Deze coureurs beginnen zondag de 105e Indy 500 vanaf de eerste startrij: Rinus van Kalmt hout, Colton Herta en Scott Dixon (v.l.n.r.). Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - 200 rondjes, een gemiddelde snelheid van zeker 260 kilometer per uur en een race die zo 180 minuten kan duren. De Indianapolis 500 is het kroonjuweel van de Amerikaanse racerij. En een Nederlander is komend weekeinde een van de favorieten voor de eindzege.