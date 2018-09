Herlings verlengt tot 2020 bij KTM

Dat heeft zijn management woensdag bekendgemaakt. De contracten werden dinsdag in Oostenrijk ondertekend. De 21-jarige Brabander, tweevoudig wereldkampioen in de MX2, stond in de belangstelling bij andere fabrieksteams zoals Honda, maar besloot zijn tot 2017 lopende verbintenis bij Red Bull-KTM te verlengen. Hij wil met een derde wereldtitel overstappen naar de koningsklasse van de motorcross.

Herlings is herstellende van een sleutelbeenbreuk, die hij begin juli opliep bij de Dutch Masters in Halle. Hij liet Grands Prix in België en Tsjechië schieten. De tweevoudig wereldkampioen in de MX2 is er waarschijnlijk komend weekeinde ook niet bij in de Grote Prijs van Zwitserland. Zijn rentree maakt hij vermoedelijk eind deze maand in Assen.