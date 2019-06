Sevilla kaapt Luuk de Jong weg

Luuk de Jong vertrekt bij PSV. De spits maakt een droomtransfer naar Sevilla. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Luuk de Jong (28) maakt een toptransfer naar Sevilla. De international krijgt een nieuwe kans in een absolute topcompetitie, bij een club die het laatste decennium uitstekend presteert in Europa. PSV is dicht bij een akkoord met de nummer zes van de Spaanse Primera Division over een transfersom tussen de 12 en 13 miljoen euro.