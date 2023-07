Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen darts en familieman wars van arrogantie Michael Smith koestert goede band met Michael van Gerwen: ’Hij heeft een groot hart’

Door Robin Jongmans

Michael Smith heeft een enorme gunfactor. „Ik ben op het podium geen ander persoon.” Ⓒ FOTO’S René Oudshoorn & ANP/HH

Ziet men vanaf komend weekend het vervolg van een voor jaren voorspelde titanenstrijd tussen Michael van Gerwen en Michael Smith, de man die Mighty Mike begin dit jaar van een vierde wereldtitel afhield? Met de World Matchplay wordt in het Engelse Blackpool het eerste reguliere Major-toernooi van 2023 richting het WK Darts in december afgewerkt, voor een hoofdprijs van 200.000 pond. Smith vertelt exclusief over het blijven van de bescheiden family man en de verhoudingen met MvG. „Op dat podium, he’s an idiot”, zegt hij lachend.