Koeman moet goudhaantje Depay mogelijk missen

Komende weekeinde ontbreekt de aanvaller sowieso bij het competitieduel van zijn club Olympique Lyonnais met Olympique Marseille.

De sterspeler van Ronald Koeman zou in het Champions League-treffen met Benfica een hamstringblessure hebben opgelopen. Depay hielp de Fransen dinsdag met een treffer aan een 3-1 zege, maar bleef in de rust achter in de kleedkamer.

Mocht de oud-PSV’er daadwerkelijk ontbreken op 16 en 19 november tegen respectievelijk Noord-Ierland en Estland dan zou dat een fikse aderlating zijn voor Oranje. De rechtspoot is dit seizoen namelijk uitstekend op dreef. Voor Lyon was hij al elfmaal trefzeker, terwijl hij namens het Nederlands elftal drie keer in evenzoveel duels het net liet bollen.

Memphis Depay en Ronald Koeman Ⓒ Hollandse Hoogte

Depay is zijn gewicht sowieso in goud waard sinds Koeman is aangetreden als bondscoach. In totaal was hij in 17 duels betrokken bij 21 van de 37 Nederlandse doelpunten: 11 goals en 10 assists.

Oranje heeft tegen Noord-Ierland genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor het EK van 2020, dat onder meer in Nederland plaatsvindt. Vrijdag maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend.