AZ, PSV en Feyenoord gaan voor winst

Voor eigen publiek mikken deze drie clubs op een goede uitgangspositie voor de returns volgende week in het buitenland.

Feyenoord opent namens Nederland de voetbalavond om 19.30 uur met de wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva uit Israël. „Ze hebben technisch vaardige spelers die rap zijn en wachten op omschakelmomenten. Daar moeten we heel scherp op zijn”, blikte coach Jaap Stam vooruit.

Om 20.30 uur trappen PSV en AZ af. De Eindhovense club neemt het op tegen Apollon Limassol uit Cyprus. Volgens PSV-trainer Mark van Bommel beschikt de tegenstander over een zeer ervaren ploeg. „We zijn grillig. We hebben een heel jonge ploeg en moeten stabiel worden. Dat is een kwestie van tijd en dat komt niet zomaar”, zei Van Bommel.

AZ speelt tegen Antwerp. Het duel vindt in Enschede plaats in het stadion van FC Twente. Het AZ-stadion is door het instorten van een deel van het dak niet beschikbaar.