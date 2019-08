Statistieken: Zege Feyenoord en PSV, gelijkspel AZ

Bekijk de uitgebreide statistieken van alle drie de wedstrijden.

Feyenoord

Feyenoord zette in de eigen Kuip een grote stap gezet naar de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Jaap Stam won het eerste duel met Hapoel Beer Sheva in de play-offs met 3-0. Leroy Fer maakte na rust twee doelpunten.

Sam Larsson breekt de ban voor Feyenoord: 1-0. Ⓒ BSR Agency

PSV

Ook PSV deed goede zaken. De Eindhovense voetbalclub won voor eigen publiek in de play-offs met 3-0 van Apollon Limassol. In een tegenvallende eerste helft gebeurde voor beide doelen weinig in het Philips-stadion. In de tweede helft liep PSV snel weg.

AZ

AZ heeft geen afstand kunnen nemen van Royal Antwerp FC in het eerste duel van play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League. De oudste profclub van België hield met 1-1 stand in Enschede.