Mercedes verbreekt banden met omstreden sponsor

Een week geleden werd de overeenkomst aangekondigd, maar het kwam het Formule 1-team op veel kritiek te staan. Kingspan leverde in het verleden mede de beplating van de Grenfell Tower in Londen. Als gevolg van de brandgevoeligheid daarvan, kwamen er in 2017 tijdens een vreselijke brand 72 mensen om het leven.

Onder anderen de nabestaanden riepen Mercedes op om de banden direct te doorbreken. Teambaas Toto Wolff liet weten in gesprek te willen gaan met de Grenfell-gemeenschap.

Kingspan laat in een verklaring weten dat het geen rol had in de renovatie van de Grenfell Tower. Het bedrijf leverde de beplating naar eigen zeggen niet. De aannemer had Kingspan-isolatiematerialen gebruikt buiten medeweten van de Ierse firma en ze bevestigd zonder de instructies op te volgen.