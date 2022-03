Sport Kort: Basketballers ZZ Leiden verliezen eerste halve finale Europe Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers ZZ Leiden verliezen eerste halve finale Europe Cup

22.23 uur: De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de eerste wedstrijd in de halve finale van de FIBA Europe Cup met 77-71 verloren van het Turkse Bahcesehir.

De ploeg van coach Geert Hammink leidde bijna de hele wedstrijd. Bij rust was het 38-33 voor de thuisploeg. In het laatste kwart gaf ZZ Leiden echter een voorsprong van 58-51 uit handen. De Turken kwamen langszij en er volgde nog een spannende slotfase waarin Bahcesehir steeds met een kleine marge voor stond. In de slotfase straften de bezoekers enkele foutjes van de thuisploeg af.

De returnwedstrijd is volgende week in woensdag in Istanbul.

Jessica Pegula naar laatste vier in Miami na opgave Badosa

20.54 uur: Jessica Pegula heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Miami. De 28-jarige Amerikaanse ging naar de laatst vier door de opgave van haar tegenstander Paula Badosa, bij een stand van 4-1 in de eerste set in het voordeel van Pegula.

In de halve finale treft Pegula, de nummer 16 van de plaatsingslijst, de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Poolse Iga Swiatek en de Tsjechische Petra Kvitova.

Badosa die niet fit was besloot na overleg met de fysio te stoppen. Ze werd getroost door haar Amerikaanse tegenstander.

„Het is niet leuk om zo te winnen, want ik er keek er naar uit om tegen haar te spelen. Ze heeft een geweldig seizoen”, zei Pegula na afloop. „Hopelijk spelen we tegen elkaar als ze weer gezond is.”

Beachvolleybaltoernooi King of the Court ook dit jaar in Utrecht

19.20 uur: Het internationale beachvolleybaltoernooi King of the Court doet ook dit jaar Utrecht aan. Het toernooi vindt plaats in de Domstad van 6 tot en met 11 september.

King of the Court werd de afgelopen twee jaar ook gehouden in Utrecht, toen in een coronaproof stadion. Het toernooi in Utrecht is een van de vijf wedstrijden in de serie die op vier continenten zal worden gehouden. De eerste vindt in juni plaats in Hamburg in Duitsland. Na het toernooi in Utrecht volgen nog wedstrijden in Itapema in Brazilië, in een nog te bepalen stad in Australië en in Doha in Qatar.

King of the Court is een spectaculaire variant van het beachvolleybal, waarbij het veld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Alleen aan de winnaarskant kunnen punten worden gescoord. Vijf teams zijn tegelijkertijd actief.

Thiem test dag na rentree positief op coronavirus

18.28 uur: Een dag na zijn terugkeer op de tennisbaan heeft Dominic Thiem positief getest op het coronavirus. Dat liet hij weten vanuit het Spaanse Marbella, waar hij eerder op een Challenger verloor van de Argentijn Pedro Cachin.

„Het zit weer even tegen”, aldus de Oostenrijker. „Gisteren voelde ik me al niet zo goed en vanochtend had ik wat lichte symptomen. Daarom besloot ik me te laten testen. En dat viel niet goed uit. Het is even afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Op dit moment weet ik niet of ik volgende week kan spelen.”

Thiem had na een operatie aan een pols sinds juni vorig jaar geen wedstrijd meer gespeeld.

FIFA verkoopt al 800.000 kaartjes voor WK in Qatar

16.24 uur: Wereldwijd zijn er meer dan 800.000 kaartjes voor het WK voetbal in Qatar verkocht. Het betreft de eerste verkoopfase, meldt de mondiale voetbalbond FIFA. „Fans uit de Arabische regio en de rest van de wereld toonden zeer veel belangstelling”, meldt de bond.

De meeste kaarten zijn volgens opgave van de FIFA gekocht door voetbalfans uit Qatar, de Verenigde Staten, Engeland, Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland, India, Brazilië, Argentinië en Saudi-Arabië. Een nieuwe verkoopronde begint op dinsdag 5 april. Dan is de loting geweest en de groepsindeling voor het toernooi bekend. Het WK in Qatar begint op 21 november.

Het WK in Qatar is omstreden vanwege de miserabele omstandigheden waarin arbeidsmigranten aan de stadions hebben gebouwd. Volgens Amnesty International zijn er duizenden werknemers omgekomen tijdens hun werk.

Meijer jaar langer trainer van NEC

15.14 uur: Trainer Rogier Meijer heeft zijn contract bij NEC met een jaar verlengd. De coach ligt nu vast tot en met 30 juni 2023 bij de Eredivisieclub uit Nijmegen.

Meijer is sinds de zomer van 2019 de hoofdcoach van NEC. Hij promoveerde afgelopen seizoen met de ploeg via de play-offs naar de Eredivisie. Daar staat NEC momenteel op de tiende positie met 32 punten uit 27 wedstrijden.

„Ik ben trots op deze contractverlenging en kijk ernaar uit om ook volgend seizoen voor de groep te staan”, reageert Meijer. „De komende weken en maanden gaan we verder bouwen aan de selectie, met als doel een stabiele Eredivisieclub te worden en te blijven. Allereerst door ons dit seizoen te handhaven en indien mogelijk verder naar boven te kijken. Ik wil graag onderdeel zijn van dat project.”

Technisch directeur Ted van Leeuwen is tevreden over de coach. „Hij heeft NEC naar de Eredivisie gebracht en zich uitstekend gemanifesteerd in een jaar waarin we met veel tegenslagen te maken kregen. Voor de continuïteit is het belangrijk dat we de volgende stap gaan zetten met een trainer die al jaren aan de club verbonden is. Rogier heeft het leggen van het fundament meegemaakt en daarin actief bijgedragen. Een voetbalseizoen is ieder jaar weer een nieuw project. We hebben er veel vertrouwen in dat hij ook voor de tweede fase de juiste man op de juiste plaats is.”

Van Leeuwen laat weten dat het contract op verzoek van beide partijen met een jaar is verlengd. „Het kan altijd weer worden verlengd, maar dit ligt in de toekomst. In het heden concentreren we ons op het succesvol afmaken van deze competitie”, zegt de technisch directeur die handhaven in de Eredivisie nog altijd het hoofddoel noemt.

Noorse bond meldt zich af voor meeting Qatar wegens weigeren pers

14.21 uur: De baas van de Noorse voetbalbond (NFF), Lise Klaveness, heeft zich afgemeld voor een conferentie in Qatar over de rechten van arbeidsmigranten. Dat deed zij omdat pers niet welkom was bij de conferentie.

Klaveness was van plan een ontmoeting met onder meer organisator Building and Wood Workers’ International (BWI), Amnesty International en de FIFA bij te wonen. „BWI vervult een belangrijke functie, maar als vrije pers niet is toegestaan en media de toegang wordt ontzegd kunnen wij niet deelnemen aan de conferentie”, zei Klaveness in een verklaring.

Er vinden deze week diverse meetings plaats in Doha, voorafgaand aan de loting op vrijdag. Het WK voetbal begint op 21 november.

Klaas Wels ontslagen bij MVV, Maurice Verberne maakt seizoen af

14.01 uur: MVV heeft zich ontdaan van trainer Klaas Wels, die er aan zijn eerste seizoen bezig was. Afgelopen zomer maakte hij de overstap van TOP Oss, waar hij vijf seizoenen op de bank zat en in een nog verder verleden Dirk Heesen assisteerde. De reden voor het ontslag zijn de tegenvallende prestaties van de Limburgse club.

Het afgelopen weekeinde verloor MVV van Almere City. Wels verklaarde na die wedstrijd dat hij een teleurstellende middag had beleefd. Die waren er meer. Het bestuur besloot zich na beraad dinsdagavond van de trainer te ontdoen. Maurice Verberne maakt het seizoen af. Die raakt eraan gewend om als trainer ergens in te stappen. Eerder fungeerde hij bij Roda JC als interim-trainer na het ontslag van Jean-Paul de Jong.

Nog meer tegenslag voor Willem II

14.00 uur: Willem II heeft in de beslissende fase van de competitie met nog meer tegenslag te kampen. Middenvelder Ringo Meerveld liep tijdens een training een knieblessure op en is daar deze week aan geopereerd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer in actie kan komen.

Eerder viel bij Willem II Thijs Oosting al met een zware knieblessure weg, die hij eveneens tijdens een training opliep. Hij bleek een kruisband te hebben afgescheurd en is daar inmiddels aan geopereerd. Oosting werd door Willem II in de winterstop overgenomen van AZ.

Meerveld is, net als Oosting, ook een aanvallende middenvelder. Hij maakte de overstap van FC Den Bosch. In tegenstelling tot Oosting is hij mogelijk in de eindfase van de competitie nog inzetbaar. Willem II strijdt voor behoud van de plek op het hoogste niveau. Mogelijk moet de club daarvoor play-offs spelen.

Zes Nederlandse ploegen naar Tour de France voor vrouwen

13.10 uur: Er doen zes Nederlandse wielerploegen mee aan de Tour de France voor vrouwen. Het gaat om Liv Racing Xstra, Team DSM, Jumbo-Visma, SD Worx, Parkhotel Valkenburg en AG Insurance - NXTG Team.

Liv Racing Xstra, Jumbo-Visma, Team DSM en SD Worx zijn als WorldTeams automatisch toegelaten, Parkhotel Valkenburg mag deelnemen vanwege de goede prestaties als continentale ploeg. AG Insurance - NXTG Team heeft van de organisatie een wildcard ontvangen.

De start van de Tour de France is op zondag 24 juli en de meerdaagse koers duurt acht dagen. In totaal doen er 24 ploegen mee.

Vreman maakt het seizoen af als interim-trainer De Graafschap

12:50 uur Jan Vreman maakt het seizoen af als interim-trainer van De Graafschap. Hij zou na het vertrek van Reinier Robbemond aanvankelijk „de komende duels” voor zijn rekening nemen.

„We zijn blij dat Jan heeft aangegeven bereid te zijn tot aan het einde van het seizoen als interim-trainer actief te blijven. Vanuit de selectie hebben we heel duidelijk het signaal gekregen dat zij ook graag rust wilden en met Jan het seizoen af willen maken”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Voor komend seizoen gaat De Graafschap, de nummer 8 van de eerste divisie, op zoek naar een nieuwe trainer.

Almere City vindt in Hansma technisch manager

11:30 uur Almere City FC heeft in Johan Hansma een nieuwe technisch manager gevonden. De 52-jarige Hansma, voormalig speler van sc Heerenveen, heeft voor één seizoen getekend in Flevoland.

Hansma was in het verleden ook technisch manager bij sc Heerenveen. Toen hij werkzaam was in Friesland haalde de club Europees voetbal. De afgelopen jaren was Hansma werkzaam als zaakwaarnemer en verantwoordelijk voor het technische beleid van NEC.

Almere City is de nummer 13 van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor staat wel bovenaan in de vierde periode.

Carlo Ancelotti test positief op corona

10:55 uur Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Spaanse topclub op de website. De 62-jarige Italiaan zal naar verwachting in isolatie gaan en de kans is groot dat hij zaterdag de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo mist.

Real is koploper in de Spaanse La Liga met 9 punten voorsprong op nummer 2 Sevilla. De club neemt het woensdag 6 april in Londen op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League.

FC Twente neemt afscheid van Troupée en gaat in gesprek met Brama

09:00 uur FC Twente neemt deze zomer afscheid van verdediger Giovanni Troupée. De optie in het contract van de 24-jarige verdediger wordt niet gelicht. De club uit Enschede gaat met Wout Brama (35), die net als Troupée een aflopend contract heeft, in gesprek over een eventueel langer verblijf.

De Spaanse verdediger Julio Pleguezuelo speelt komend seizoen zeker nog bij FC Twente. De club uit Enschede heeft de optie in zijn verbintenis gelicht en Pleguezuelo daardoor tot medio 2023 vastgelegd. Datzelfde geldt voor Luca Everink.

Ook van Godfried Roemeratoe wordt afscheid genomen door de nummer 4 van de Eredivisie. Jesse Bosch gaat net als Brama in gesprek met de clubleiding.

Clubs moeten spelers met een aflopend contract voor 1 april informeren.

Lakers verliezen in NBA ook van Mavericks en zakken verder weg

07:23 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA ook verloren van Dallas Mavericks. Mede dankzij een triple-double - oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele punten - van Luka Doncic werd het 128-110 voor de Mavericks. Doncic kwam in Dallas tot 34 punten.

Met nog zeven wedstrijden te gaan staan de Lakers nu op een plek die geen recht geeft op deelname aan de play-offs. Ze staan in de Western Conference elfde met een winstpercentage van 41,3 procent en mogen als het zo doorgaat zelfs niet meedoen aan de play-ins, de voorronden van de play-offs.

De Lakers konden niet beschikken over LeBron James, die last heeft van een enkelblessure. De rentree van de lang geblesseerde Anthony Davis lijkt aanstaande.

De Lakers werden in 2020 nog kampioen in de NBA.