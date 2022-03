Sport Kort: Lakers verliezen opnieuw en zakken verder weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lakers verliezen in NBA ook van Mavericks en zakken verder weg

07:23 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA ook verloren van Dallas Mavericks. Mede dankzij een triple-double - oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele punten - van Luka Doncic werd het 128-110 voor de Mavericks. Doncic kwam in Dallas tot 34 punten.

Met nog zeven wedstrijden te gaan staan de Lakers nu op een plek die geen recht geeft op deelname aan de play-offs. Ze staan in de Western Conference elfde met een winstpercentage van 41,3 procent en mogen als het zo doorgaat zelfs niet meedoen aan de play-ins, de voorronden van de play-offs.

De Lakers konden niet beschikken over LeBron James, die last heeft van een enkelblessure. De rentree van de lang geblesseerde Anthony Davis lijkt aanstaande.

„Met die jongens langs de kant hebben we een talenttekort en de focus en uitvoering moeten het dan goedmaken”, zei Lakers-coach Frank Vogel. „Als LeBron wegvalt, moet je je opnieuw aanpassen. Dit is hopelijk de laatste dosis tegenspoed waarmee het team van dit jaar te maken heeft gehad.”

De Lakers werden in 2020 nog kampioen in de NBA.