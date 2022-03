Sport Kort: Real-trainer Carlo Ancelotti heeft corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Carlo Ancelotti heeft corona

10:55 uur Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Spaanse topclub op de website. De 62-jarige Italiaan zal naar verwachting in isolatie gaan en de kans is groot dat hij zaterdag de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo mist.

Real is koploper in de Spaanse La Liga met 9 punten voorsprong op nummer 2 Sevilla. De club neemt het woensdag 6 april in Londen op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League.

FC Twente neemt afscheid van Troupée en gaat in gesprek met Brama

09:00 uur FC Twente neemt deze zomer afscheid van verdediger Giovanni Troupée. De optie in het contract van de 24-jarige verdediger wordt niet gelicht. De club uit Enschede gaat met Wout Brama (35), die net als Troupée een aflopend contract heeft, in gesprek over een eventueel langer verblijf.

De Spaanse verdediger Julio Pleguezuelo speelt komend seizoen zeker nog bij FC Twente. De club uit Enschede heeft de optie in zijn verbintenis gelicht en Pleguezuelo daardoor tot medio 2023 vastgelegd. Datzelfde geldt voor Luca Everink.

Ook van Godfried Roemeratoe wordt afscheid genomen door de nummer 4 van de Eredivisie. Jesse Bosch gaat net als Brama in gesprek met de clubleiding.

Clubs moeten spelers met een aflopend contract voor 1 april informeren.

Lakers verliezen in NBA ook van Mavericks en zakken verder weg

07:23 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA ook verloren van Dallas Mavericks. Mede dankzij een triple-double - oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele punten - van Luka Doncic werd het 128-110 voor de Mavericks. Doncic kwam in Dallas tot 34 punten.

Met nog zeven wedstrijden te gaan staan de Lakers nu op een plek die geen recht geeft op deelname aan de play-offs. Ze staan in de Western Conference elfde met een winstpercentage van 41,3 procent en mogen als het zo doorgaat zelfs niet meedoen aan de play-ins, de voorronden van de play-offs.

De Lakers konden niet beschikken over LeBron James, die last heeft van een enkelblessure. De rentree van de lang geblesseerde Anthony Davis lijkt aanstaande.

„Met die jongens langs de kant hebben we een talenttekort en de focus en uitvoering moeten het dan goedmaken”, zei Lakers-coach Frank Vogel. „Als LeBron wegvalt, moet je je opnieuw aanpassen. Dit is hopelijk de laatste dosis tegenspoed waarmee het team van dit jaar te maken heeft gehad.”

De Lakers werden in 2020 nog kampioen in de NBA.