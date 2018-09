'Mourinho zet Schweinsteiger uit selectie'

Schweinsteiger kwam vorige zomer, ondanks twijfels over zijn fitheid, over van Bayern München. De Duitser (32) kon geen moment indruk maken in Engeland en miste een groot deel van het seizoen door verschillende blessures. Ook op het afgelopen EK, zijn laatste internationale toernooi, kon Schweinsteiger niet imponeren.

Mourinho wil in de voorbereiding zijn stempel op de selectie van ManUnited drukken. De Portugees haalde al verschillende spelers, waaronder Zlatan Ibrahimovic, maar voor anderen is dus geen plek meer. Volgens Daily Mail heeft Schweinsteiger zijn locker leeg moeten ruimen en dient hij zich vanaf nu om te kleden in de kleedkamer van het tweede elftal.