Anwar El Ghazi na één jaar weer weg bij PSV

De oud-Ajacied was een van de duurdere spelers in de selectie, terwijl zijn kansen op speeltijd minimaal waren door de komst van Hirving Lozano en het aanblijven van Johan Bakayoko, die de kans om een transfer naar Brentford te maken naast zich neerlegde. De inbreng van de 28-jarige Barendrechter bij PSV is beperkt gebleven tot 33 duels, waarin hij 9 goals maakte en 2 doelpunten voorbereidde.

Het vertrek van El Ghazi betekent dat zeven van de twaalf nieuwelingen van vorig seizoen alweer vertrokken zijn bij PSV. Xavi Simons en de huurlingen Fabio Silva, Thorgan Hazard, Jarrad Branthwaite, Savio, Ki-Jana Hoever trokken al eerder de deur achter zich dicht.

Forfana ook weg

Behalve El Ghazi gaat ook Fodé Fofana PSV verlaten. De jeugdige spits wordt als alle formaliteiten tijdig afgehandeld worden voor een jaar verhuurd aan Vitesse.

