Sergio Pérez krijgt gridstraf in Verenigde Staten

Ook Guanyu Zhou (Alfa Romeo) wisselt dat onderdeel en moet eveneens vijf plaatsen achteruit.

Het is de verwachting dat er meer straffen zullen volgen dit weekeinde. Ferrari-coureur Charles Leclerc, de concurrent van Pérez als het gaat om de tweede plek in de WK-stand, neemt mogelijk een hele nieuwe motor in gebruik. Dat zou ervoor zorgen dat de Monegask achteraan moet starten. Red Bull heeft daar al min of meer op ingespeeld, gezien de sanctie voor Pérez.