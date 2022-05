Dafne Schippers verrast met start op FBK Games

Nu, een half jaar later kijkt de 29-jarige Schippers vooruit op haar deelname in Hengelo en blikt ze kort terug. „Ik heb samen met een nieuw team van krachttrainers en Wigert ongelofelijk hard en in detail gewerkt aan mijn herstel en om geleidelijk weer wedstrijdfit te worden. We hebben mooie stappen gemaakt.” Over de FBK Games zelf. „Ik heb veel zin om weer aan de start in Hengelo staan. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan de FBK Games en het is gewoon lekker om weer voor thuispubliek te lopen. Dat geeft me altijd wat extra’s.” Over verwachtingen voor Hengelo houd ze zich op de vlakte. „Ik kan nog niet een doel noemen. We hebben hard gewerkt afgelopen zes maanden en nu gaan we in de wedstrijden kijken waar ik sta. Hopelijk kan ik net als in veel vorige edities iets moois laten zien.” Ook het doel voor de rest van 2022 is nog niet zo concreet. „Eerst even goed kijken waar ik sta in de wedstrijden.”

"Mooie stappen gemaakt"

Ellen van Langen, meeting director van de FBK Games is verheugd. „Ik ben ontzettend blij dat Dafne opnieuw gekozen heeft voor de FBK Games. Het is even geleden dat de atletiekwereld haar in actie heeft gezien en ik verwacht dan ook een heel enthousiast thuispubliek om Dafne weer te zien schitteren.”

De geboren Utrechtse Schippers grossierde tussen 2013 en 2017 in internationale medailles tijdens outdoor-toernooien. Naast haar zilveren plak op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro wist ze maar liefst vijf medailles tijdens drie edities van de wereldkampioenschappen te veroveren. Twee keer goud op de 200 meter in 2015 en 2017, zilver en brons op de 100 meter tijdens diezelfde WK’s en brons in 2013 op de zevenkamp. Tenslotte stond ze acht keer op het podium bij Europese kampioenschappen, waarvan vier keer op de hoogste trede.

Dafne Schippers is naast Femke Bol op de 400 meter horden en polsstokhoogspringer Mondo Duplantis de derde grote naam die bekendgemaakt is. De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdencyclus van twaalf wedstrijden.