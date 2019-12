De Ligt laat met Juventus koppositie liggen

Internazionale blijft daardoor koploper in Italië. De ploeg van Stefan de Vrij had vrijdag 0-0 gespeeld tegen AS Roma en heeft twee punten meer.

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, was nog wel op voorsprong gekomen in Rome. Ronaldo zette een fraaie aanval op met Rodrigo Bentancur en rondde die zelf af. Vlak voor rust kwam Lazio echter terug via Luiz Felipe. In de tweede helft schoot Sergej Milinkovic-Savic de thuisploeg op voorsprong. Hij nam een lange pass van Luis Alberto perfect aan in het duel met De Ligt en tikte de bal langs doelman Wojciech Szczesny. Juventus stond toen al met tien man na een rode kaart voor Juan Cuadrado.

Ciro Immobile kreeg een uitgelezen kans om Lazio vanaf elf meter op een grotere marge te brengen. De Italiaanse spits faalde echter. Invaller Felipe Caicedo bepaalde de eindstand in de blessuretijd alsnog op 3-1.

