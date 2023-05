Premium Het beste van De Telegraaf

’In 99e minuut de 0-1 maken’ Ronald de Boer beschrijft lastige klus Ajax bij FC Twente en ziet ideaal scenario

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Kan Brian Brobbey (m.) Ajax op sleeptouw nemen in de Grolsch Veste tegen FC Twente? Ⓒ PRO SHOTS & ANP/HH

AMSTERDAM - Winnen bij FC Twente is voor Ajax al een hele opgave. Maar dat het dit keer vanwege de enorme (Champions League-)belangen ook nog eens ’met beleid’ moet, maakt de klus volgens Ronald de Boer (53) extra lastig. „Normaal gesproken teken je ervoor, maar je moet als Ajax bij rust in principe niet op 0-3 staan, want dan schiet je jezelf in de voet”, zegt de oud-speler van Ajax én FC Twente.