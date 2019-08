AZ begint seizoen als nummer één

Daarmee staat het na de eerste speelronde gedeeld eerste met sc Heerenveen, dat met dezelfde cijfers won van Heracles Almelo.

Wie in de rust had voorspeld dat de ploeg van trainer Arne Slot met 4-0 zou winnen, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Beide ploegen maakten weinig indruk, maar na rust sloeg AZ in korte tijd drie keer toe.

Door een eigen goal van Rasmus Karjalainen en treffers van Oussama Idrissi en Myron Boadu stond AZ na zestig minuten ineens met 3-0 voor. Yukinari Sugawara zorgde vijf minuten voor tijd, toen het thuispubliek al zong ’Wij staan bovenaan’, voor het slotakkoord.

AZ speelde zonder Guus Til. De aanvoerder vertrekt op korte termijn naar Spartak Moskou. Hij was eerder in de week in de Europese wedstrijd tegen het Zweedse BK Häcken nog wel van de partij. Teun Koopmeiners was de nieuwe captain. Jordy Clasie begon op de bank. De oud-Feyenoord viel ongeveer een half uur voor tijd in.

In de eerste helft kreeg AZ enkele kansen via met name Idrissi en Fredrik Midtsjø, die beiden op de Limburgse doelman Alexei Koselev stuitten. Verder haalde de thuisclub aanvankelijk weinig rendement uit het overwicht, tegen het 'compact' spelende Fortuna.

Vrij snel na de hervatting scoorde AZ wel. Na een hoekschop stuiterde de bal tegen meerdere spelers aan, waarna verdediger Vlaar de bal met enige mazzel in het doel werkte. Nog geen 2 minuten later maakte Idrissi na een snelle uitval de 2-0, na een pass van Boadu.

Boadu zelf maakte er vervolgens 3-0 van, na een steekballetje van Calvin Stengs. Bij de treffer van Sugawara zorgde Stengs opnieuw voor de assist.

Het duel tussen AZ en Fortuna was vanwege de Europese verplichtingen van de Noord-Hollanders verschoven naar zondagavond 20.00 uur. Afgelopen donderdag schakelde AZ het Zweedse BK Häcken uit in de voorronde van de Europa Leauge. Aanstaande donderdag wacht het eerste treffen in een tweeluik met het Oekraïnse Marioepol.