Hockey: FIH Pro League in 2021 uitgespeeld

Dat is aangenaam nieuws voor de Oranje-teams. Zowel de Nederlandse vrouwen (India, VS en Argentinië) als mannen (India, Spanje en Argentinië) hebben hun ’verre’ uitduels immers al gespeeld. Het geeft ze in de aanloop naar de Olympische Spelen extra ruimte op de bomvolle speelkalender. Beide teams hebben zich reeds geplaatst voor Tokio 2020.

De discipelen van Alyson Annan (vrouwen) en Max Caldas (mannen) hoeven nu alleen nog de Belgische grens over te steken voor twee uitwedstrijden. De overige (afgelaste) ontmoetingen met Duitsland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië betreffen louter thuisduels.

De Oranje-vrouwen, winnaar van de inaugurele editie van het nieuwe FIH-toernooi, hebben zich in een riante uitgangspositie gemanoeuvreerd om ook de tweede aflevering te winnen. De mannen, afgelopen seizoen goed voor brons, bekleden de derde plaats.