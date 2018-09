Toornstra: 'We moeten er staan tegen AZ'

Het aantal blessures stapelt zich in hoog tempo op. Michiel Kramer haakte in Napels na de afsluitende training af met liesklachten, Jan-Arie van der Heijden liep bij het laatste sprintje van de warming-up een kuitblessure op. ,,Ze vallen bij bosjes om, terwijl we iedereen juist keihard nodig hebben.''

Van de laatste vijf wedstrijden verloor de landskampioen er liefst vier. En dan wacht zondag de lastige uitwedstrijd tegen AZ. Toornstra: ,,Het is aan ons om dit zo snel mogelijk om te draaien. Met de jongens die we nog over hebben, moeten we er staan tegen AZ.''