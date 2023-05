Vollering zegeviert in tweede rit Ronde van Burgos na terugzetten Wiebes

De rit ging van Sotresgudo naar Lerma over 118,9 kilometer. Door de wind en waaiers bleef er aan het eind van de etappe maar een kleine groep over. SD Worx bereidde de sprint van Wiebes voor met Marlen Reusser en Vollering. In de sprint in de smalle straten in Lerma deelde Wiebes een duw uit aan Dygert en daarvoor werd ze teruggezet naar de derde plaats.

Wiebes blijft wel de leider in het klassement voor Dygert en Vollering. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.

Kooij boekt tweede etappezege

Olav Kooij heeft zijn twee etappezege in de Vierdaagse van Duinkerke geboekt. De sprinter van Jumbo-Visma was in de vierde rit na bijna 174 kilometer oppermachtig in de sprint van een grote groep. De Deen Kasper Asgreen van Soudal - Quick-Step nam de leiderstrui over van Benjamin Thomas.

Kooij, die eerder ook de eerste etappe had gewonnen, staat in het klassement op de derde plaats op zeven seconden van Asgreen. De Brit Ethan Vervon is tweede op 6 seconden. De Nederlander Cees Bol van Astana Qazaqstan staat vijfde met een achterstand van twaalf seconden op Asgreen.

"Het algemeen klassement winnen gaat lastig worden, maar we gaan het zeker proberen", zei Kooij. "Zaterdag gaat een hele zware dag worden. Die ga ik proberen te overleven en hopelijk kunnen we dan zondag tijdens de afsluitende rit weer gaan sprinten om de overwinning."

Kooij liet in de straten van Achicourt de Belgen Gerben Thijssen en Milan Fretin achter zich. Bekende namen als Peter Sagan en Tim Merlier kwamen er evenmin aan te pas en eindigden op respectievelijk de zesde en achtste plaats.

Na een etappe met onder meer vier kasseienstroken werd de vlucht van de dag met 33 kilometer te gaan gegrepen. Een valpartij zorgde voor een splitsing in het peloton. Mede dankzij de waaiervorming kwam de tweede groep met klassementsleider Thomas niet meer terug. Soudal - Quick-Step knapte veel werk op voor hun sprinter Merlier, maar de Belgische ploeg moest genoegen nemen met de leiderstrui van Asgreen.

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.

Veenendaal-Veenendaal Classic is prooi voor Kopecky

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. Ze was na ruim 140 kilometer de snelste in een sprint. De renster van Team SD Worx klopte de Italiaanse Martina Fidanza. Daria Pikulik uit Polen werd derde.

Kopecky, winnares van de Ronde van Vlaanderen 2022 en 2023, had sinds haar tweede plaats in de Amstel Gold Race van 16 april geen wedstrijd op de weg meer gereden. Een week na de Amstel Gold Race stond Kopecky wel nog aan de start bij de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton.

De man rijden zaterdag hun Veenendaal-Veenendaal Classic.