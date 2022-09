Premium Het beste van De Telegraaf

‘Il trattore’ Dijks moet bij Vitesse de kar trekken

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mitchell Dijks kijkt uit naar zijn periode bij Vitesse. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Na vier seizoenen in Italië keert Mitchell Dijks bij Vitesse terug op de Nederlandse velden. Nog niet dit weekeinde tegen FC Groningen, want de transfervrij van Bologna overkomen speler is nog niet wedstrijdfit. De routine van de 29-jarige Dijks kan Vitesse goed gebruiken, want het regende in de eerste vier speelronden tegendoelpunten bij de Arnhemmers. De ex-Ajacied kijkt er naar uit om als op één na oudste speler in de piepjonge Vitesse-selectie sturing te geven aan de groep.