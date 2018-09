FIFA breidt WK uit van 32 naar 48 landen

FIFA-voorzitter Gianni Infantino Ⓒ AP

De kogel is door de kerk. De FIFA heeft dinsdagmorgen besloten het WK uit te breiden van 32 naar 48 landen. Die worden verdeeld over zestien groepen van drie. Dat gebeurt pas vanaf het WK in 2026. Het is overigens nog niet bekend waar dat wordt gespeeld. Aan de komende twee WK's, volgend jaar in Rusland en in 2022 in Qatar, doen nog 32 landen mee.