Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Poel of Roglic corona? Tour is dan niet per se voorbij Stemmen bij corona-geval: mag hij blijven of niet?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic fietst met een mondkapje op naar de ploegenpresentatie in Kopenhagen. Ⓒ ANP/HH

KOPENHAGEN - Stel dat Primoz Roglic of Tadej Pogacar positief testen op corona, terwijl ze verwikkeld zijn in een heroïsche strijd om de Tour-zege. Of dat Mathieu van der Poel ergens de komende weken voor het eerst in zijn leven niet van het virus kan wegfietsen. Dan is er een sprankje hoop dat ze niet direct uit de Tour de France worden gezet, leert een ver weggestopte passage uit het nieuwe UCI-reglement. Drie dokters, onder wie de eigen teamarts, zullen straks stemmen: blijven of niet blijven?