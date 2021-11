Diskwalificatie dreigt voor Lewis Hamilton, ook Max Verstappen naar stewards

Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, heeft het euvel inmiddels doorgegeven aan de stewards. Die zullen zich over het dossier gaan buigen en mogelijk dus ook een straf uitdelen. Een teamlid van Mercedes moest zich om 23.15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards. Hamilton hangt een diskwalificatie boven het hoofd. In dat geval zal hij zaterdag de sprintrace vermoedelijk achteraan of uit de pitstraat moeten starten.

Om 2.00 uur Nederlandse tijd meldden de stewards dat een beslissing op zich laat wachten, omdat eventueel extra bewijs pas in de ochtend op zaterdag beschikbaar komt. Het is goed mogelijk dat de stewards wachten op betere beelden van een moment na de kwalificatie. Te zien is dat Max Verstappen eerst zijn eigen achtervleugel controleert, om vervolgens het model van Hamilton te checken.

Bronnen melden tegenover deze krant dat daar inderdaad naar gekeken wordt. Al lijkt het tegelijkertijd erg vergezocht om te denken dat de WK-leider daar met één duim een vleugel kan beschadigen. Verstappen moet zich evenwel zaterdagochtend om 9.30 uur plaatselijke tijd melden bij de stewards, vanwege het aanraken van de auto van Hamilton in parc fermé.

Coureurs maken in de DRS-zones gebruik van de openklappende achtervleugel, om zo meer snelheid te genereren op het rechte stuk. De vleugel mag maximaal 85 millimeter openklappen, maar blijkbaar zat er bij Hamiltons onderdeel meer speling.

Eerder vandaag klaagde Red Bull al bij de FIA over de achtervleugel van Mercedes, al leidde dat nog niet tot een officieel protest. Eerder dit seizoen moest Red Bull – het team van Max Verstappen – de zogeheten flexibele achtervleugel juist aanpassen, na protesten van onder meer Mercedes. Hamilton was vrijdag tijdens de kwalificatie verreweg de snelste coureur.