’Als je dít overleeft, kun je alles aan’ Ginni van Katwijk steelt show op cruiseschip én gaat als ’high diver’ voor WK

Door Nick Tol

AMSTERDAM - Ginni van Katwijk woont tegenwoordig aan boord van een van de meest luxueuze cruiseschepen ter wereld. Daar heeft de voormalig schoonspringster een vaste show bemachtigd als high diver. De 36-jarige Enkhuizense ontwikkelt zich inmiddels zo goed in deze discipline dat ze zich wil kwalificeren voor het wereldkampioenschap van volgend jaar mei in Japan. Dat zou een primeur zijn, want Nederland was op dit onderdeel nooit eerder vertegenwoordigd bij een evenement van de internationale zwembond. Hoe is Van Katwijk in deze wereld beland en hoe realistisch is haar doel?