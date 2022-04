Benzema bekroont briljante comeback Real Madrid

Real heeft in La Liga een voorsprong van 15 punten op FC Barcelona, Sevilla en Atlético Madrid. De Catalanen hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld. Barça neemt het maandag op tegen Cádiz. Real, dat ook nog in de halve finale van de Champions League staat tegen Manchester City, moet nog zes competitiewedstrijden spelen.

Sevilla was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Ivan Rakitic. Die schoot een vrije trap door de muur in de linkerhoek, onhoudbaar voor doelman Thibaut Courtois. Erik Lamela maakte er vier minuten later zelfs 2-0 van. Jesús Corona kon niet tot een schot komen, maar Lamela schoot vervolgens raak.

In de tweede helft kwam Real terug. Rodrygo maakte zijn eerste competitietreffer. Nadat de gelijkmaker van Vinícius Júnior werd afgekeurd wegens hands, was het Nacho die met een raak schot wel voor de 2-2 zorgde. In de slotfase grepen de bezoekers zelfs de winst. Wie anders dan Benzema was de afmaker. De Franse spits schoot met zijn 25e competitiedoelpunt na terugleggen van Rodrygo de 2-3 binnen.