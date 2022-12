Wiegman vluchtte na EK in camper als ’Beatle’ naar huis: ’Ik was aangeschoten wild’

De reden: „Er moest alweer gevoetbald worden in Nederland. Door manlief en één van mijn dochters. De trainingen gingen weer beginnen.”

Aan de vakantie met de gezinscamper was ditmaal weinig romantisch. Wiegman: „We zijn eigenlijk van hier in de buurt naar Dover gereden, de boot opgegaan en weer naar huis gegaan. We hebben twee keer geluncht en een middagje gefietst.”

Daarbij had de populariteit van Wiegman inmiddels Beatles-achtige vormen aangenomen. Tot rust komen op de Engelse camping was er niet bij. „Ik was hier natuurlijk aangeschoten wild. We probeerden een beetje achteraf te gaan staan, maar zonder het beoogde resultaat. Ook daarom zijn we rustig terug naar Nederland gereden.”

Sarina Wiegman met de EK-trofee. Ⓒ ANP/HH

Queen Elisabeth

Twee keer kreeg Wiegman post uit Buckingham Palace. Was getekend: Elisabeth II. „Zowel voor als na het EK”, herinnert ze. „Dat ze ons vlak voor haar dood nog feliciteerde, maakte het extra speciaal. Het waren mooie woorden.”

De brieven gingen rond in het team, vervolgt Wiegman. „Daar praatten we dan met zijn allen over. Hoe groot zij was, hoe lang zij had geregeerd. Ze was echt zo’n groot voorbeeld voor die meiden. Ze werd gezien als een enorme leider. Ik vond het heel indrukwekkend wat haar dood teweegbracht in het land. Prachtig vond ik het.”